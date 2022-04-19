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Крымчане заявят о себе в проекте «Сделано в России»

Крымчане заявят о себе в проекте «Сделано в России»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:00 19.04.2022

Проинформировать о собственной, уникальной продукции, найти новых партнеров предпринимателям и предприятиям Республики поможет новое всероссийское движение — «Сделано в России».

Мы создали инициативную группу предпринимателей, в которой не только оказывают поддержку брендам России, но и формируют образ современного российского предпринимателя, — сказал руководитель и автор концепции системы поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России» Михаил Садченков.

По замыслу организаторов платформа станет подспорьем и ориентиром для руководителей предприятий в области принятия решений в сложившейся кризисной ситуации, а государству поможет решить вопросы импортозамещения.

О проекте слышали и для нас он очень важен, — рассказала генеральный директор ООО «Симферопольское ПО Крымпласт» Любовь Куденко. — Мы выпускаем полиэтиленовую пленку, пакеты, перчатки, бахилы, электрику. Реализуем все сами. И пробиваться на рынок, где высокая конкуренция – сложно.  Поскольку наше предприятие создано Всероссийским обществом слепых, то и расходы у нас значительно выше. Из трехсот человек работающих — 150 инвалиды по зрению. Себестоимость продукции получается выше. Благодаря проекту «Сделано в России» надеемся заявить о себе более широкой аудитории, приобрести новых партнеров.

Ознакомиться с проектом можно на сайте madeinrussia.

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