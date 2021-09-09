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Крымчане жалуются на общественный транспорт. Глава РК пеняет руководителям местных администраций
Фото: администрация Симферополя

Крымчане жалуются на общественный транспорт. Глава РК пеняет руководителям местных администраций

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:00 09.09.2021

Глава РК Сергей Аксёнов признал, что проблемы в работе перевозчиков существуют практически в каждом муниципалитете: не соблюдается расписание, в вечернее время перевозчики снимают транспорт с маршрутов.

После 20:00 перевозчики самостоятельно снимают автобусы с маршрутов, добраться невозможно, особенно в некоторые отдалённые посёлки. Люди не могут попасть домой. Расписание должно учитывать удалённость каждого района. Органы власти должны контролировать соблюдение расписания, оно должно быть эффективным, — сказал Глава Крыма. — Всем перевозчикам, которые не соблюдают расписание и снимают транспорт с маршрута в вечернее время, должны начисляться штрафные баллы, которые не позволят в будущем выиграть конкурс.

Также, по словам Сергея Аксёнова, проведено обследование 170 километров грунтовых дорог в Симферополе. В ближайшее время будет выполнено грейдирование 30 километров дорог. Всего в текущем году в Крыму планируется отремонтировать 1 200 километров грунтовых дорог.

Крымчане жалуются на общественный транспорт. Глава РК пеняет руководителям местных администраций

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