Крымчане значительно беднее севастопольцев. Исследование РИА Новости

Названы российские регионы с самым высоким уровнем бедности.

Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 2019 году снизилась по сравнению с 2018-м, причем в 11 регионах этот показатель превысил 20%. В среднем по стране он был выше 12%, при этом в Ямало-Ненецком округе составил минимальные 5,6%, а в Туве оказался максимальным — порядка 35%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В этом рейтинге Крым оказался на 76-й позиции, а Севастополь – на 35-й. Крымчане — беднее севастопольцев, точнее, в процентном соотношении число бедных в РК больше, чем в городе-Герое.

В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) находились 12,3% россиян, или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%). Для сравнения — наилучшие показатели по доле бедных в современной истории России были зафиксированы в 2012 году, когда они составили 10,8%, или 15,5 миллиона человек, а если сравнивать с ситуацией 2000 года, то число бедных людей в России уменьшилось в 2,3 раза. При этом цифры почти всегда демонстрируют значительную дифференциацию по регионам. Согласно данным статистики, разница в уровне средних и медианных среднедушевых доходов у «богатых» и «бедных» субъектов составляет порядка трех-четырех раз. Таким образом, проблема материальной обеспеченности и бедности ощущается по-разному, — пишет РИА Новости.

Для выявления межрегиональных различий эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по доходам населения. В качестве основного показателя выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана — уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% — ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте в 2019 году, что позволяет учесть различный масштаб цен.

Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и доля населения за чертой крайней бедности (доходы ниже половины регионального прожиточного минимума). Медианные доходы, которые использованы в расчетах, — это оценка РИА Новости на основе данных Росстата .

Среднероссийский уровень соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 1,65. У 65 регионов значения получились меньше среднероссийского уровня, у 20 — выше.

Наибольшие среднестатистические доходы в соотношении к стоимости фиксированного набора товаров и услуг наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Этот регион — единственный, где медианные доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора (3,11). Таким образом, по российским меркам там люди могут рассчитывать на очень хороший уровень материального благополучия, а в сравнении с развитыми странами это можно назвать достойным результатом.

Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ. Он не сильно отстал от лидера, здесь отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 2,92. В целом эти два региона занимают первые места с достаточно большим отрывом.

Москва, расположившаяся на третьем месте, отстает от лидера по анализируемому показателю почти на 30%. Далее, тоже с ощутимым отставанием от первой тройки, четвертую и пятую позицию занимают Чукотка (2,27) и Магаданская область (2,26).

Наибольший процент людей за чертой крайней бедности наблюдается в Туве, что неудивительно, учитывая другие показатели. Порядка 6,6% жителей этой республики находятся в крайне сложном финансовом положении. Заметно лучше ситуация в Ингушетии, где за чертой крайней бедности находится 4,8% населения. Еще немного ниже этот показатель (4,2%) в Республике Алтай. При этом все равно можно говорить об острой проблеме бедности в этих местах.

В Крыму – 17,2% населения находится за «чертой бедности» (в Севастополе – 11,2%); а вот за «чертой крайней бедности» — 1,8% (в Севастополе – 1,2%). Проблема бедности в Республике, по мнению экспертов РИА Новости, стоит достаточно остро и требует комплексного подхода для ее преодоления. Как отмечают эксперты, проблема доходов населения, с одной стороны, неразрывно связана с ростом экономики, а с другой — с социальной политикой. На фоне кризиса и, соответственно, заметного ухудшения деловой активности ждать быстрых решений не стоит.