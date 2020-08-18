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Крымчане знают, как должна развиваться России в новых экономических условиях
фото: пресс-служба Министерства экономического развития РК

Крымчане знают, как должна развиваться России в новых экономических условиях

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:06 18.08.2020

Крымчане представили 43 предложения по 6 направлениям для устойчивого развития России в новых экономических условиях для форума «Сильные идеи для нового времени».

Форум пройдет в октябре 2020 года в Сочи. До 24 августа все желающие могут представить свои идеи по 7 направлениям форума на крауд-платформе idea.asi.ru. Отобранные предложения дорабатываются вместе с экспертами. Наиболее значимые инициативы получат поддержку АСИ и партнеров, а авторы 100 лучших идей представят их на форуме руководству страны, — сообщили в Министерстве экономического развития РК.

Форум «Сильные идеи для нового времени» — это масштабное событие, организуемое с целью сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей. Форум соберет лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов.

Крымчане знают, как должна развиваться России в новых экономических условиях

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