Крымчане знают, как должна развиваться России в новых экономических условиях

Крымчане представили 43 предложения по 6 направлениям для устойчивого развития России в новых экономических условиях для форума «Сильные идеи для нового времени».

Форум пройдет в октябре 2020 года в Сочи. До 24 августа все желающие могут представить свои идеи по 7 направлениям форума на крауд-платформе idea.asi.ru. Отобранные предложения дорабатываются вместе с экспертами. Наиболее значимые инициативы получат поддержку АСИ и партнеров, а авторы 100 лучших идей представят их на форуме руководству страны, — сообщили в Министерстве экономического развития РК.

Форум «Сильные идеи для нового времени» — это масштабное событие, организуемое с целью сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей. Форум соберет лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов.