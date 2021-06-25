Крымчанин Ахтем Закиров – победитель первенства Европы по боксу среди молодежи

Мастер спорта Ахтем Закиров из Сакского района стал победителем первенства Европы по боксу среди молодежи 19-22 лет. Соревнования 17-24 июня прошли в итальянском Розето-дельи-Абруцци.

В финальном бою весовой категории до 52 кг воспитанник Вилена Сейтосманова и Редвана Абдураманова раздельным решением судей (3:2) взял верх над украинцем Максимом Халиникеевым. Благодаря этому успеху Ахтем Закиров выполнил норматив мастера спорта международного класса, — сообщает «Крымский спорт» .

Соревнования проходили в десяти весовых категориях у мужчин и у женщин. Сборная России выиграла общекомандный зачет, завоевав 15 медалей (8 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых).