Крымчанин Александр Гормонов — в числе призеров конкурса «Моя страна – моя Россия»

02.10.2025

Во Всероссийском детском центре «Океан» прошла торжественная церемония награждения победителей XXII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финальный этап конкурса прошли 117 участников до 18 лет. В число призеров вошел Александр Гормонов из Республики Крым – автор проекта, направленного на социально-экономическое развитие российских регионов.

Александр занял II место с проектом «Артековская Душа: Сказки Детей и Родителей» в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Проект представляет собой литературно-творческую инициативу, объединяющую детей и родителей в процессе совместного сочинения сказок, вдохновлённых атмосферой Международного детского центра «Артек». Это не просто рассказы — это особая форма семейного взаимодействия, где фантазия переплетается с личными воспоминаниями, ценностями и культурной средой Артека. В сказках оживают крымская природа, история лагеря, традиции дружбы и взаимопомощи, а герои преодолевают трудности и открывают для себя мир, наполненный смыслом и добром. В рамках проекта участники не только пишут тексты, но и создают иллюстрации, аудиоверсии и видеоролики, превращая сказки в полноценные мультимедийные произведения. Такой подход позволяет каждому ребёнку раскрыться, развить креативность, эмоциональный интеллект и уверенность в себе. Родители и дети становятся соавторами, а результат их совместного труда — это не просто истории, а культурное наследие семьи и Артека. Проект способствует укреплению семейных связей, отвлекает от гаджетов, возвращает к живому общению, развивает навык слышать и понимать друг друга. Он показывает, что сказка — это не только детская фантазия, но и способ сохранить тепло, передать опыт и сохранить память о времени, проведённом вместе.

В новом сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» свои проекты представили 74 369 участников из всех регионов страны, среди них более 17 тысяч школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Юные авторы предложили инициативы для развития территорий и повышения качества жизни в 13 тематических номинациях – от образования и экологии до цифровых технологий и здоровья. В рамках Междисциплинарной смены во ВДЦ «Океан» победители конкурса «Моя страна – моя Россия» знакомятся с современными подходами к развитию территорий, предлагают собственные урбанистические решения и создают «Город будущего». Программа включает лекции о социальном проектировании, мастер-классы по командной работе и презентации идей, творческие практики SienceArt, а также занятия в мастерских по креативным индустриям, экологии и профессиям будущего.

39 победителей Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» получат призы от профильных партнеров конкурса – стажировки и практики в крупнейших отраслевых организациях, возможность пройти программы дополнительного образования на президентской платформе «Россия – страна возможностей», информационную поддержку федерального уровня и другие ценные призы.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов. Новый сезон конкурса запланирован на начало 2026 года.

