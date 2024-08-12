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чанин Андрей Клицман – бронзовый призер первенства Европы по боксу среди юношей 13-14 лет
фото: ВКонтакте, Федерация бокса РК

Крымчанин Андрей Клицман – бронзовый призер первенства Европы по боксу среди юношей 13-14 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:01 12.08.2024

В воскресенье, 11 августа, в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) завершилось первенство Европы по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет.

У юношей в весовой категории до 52 кг бронзовую награду завоевал Андрей Клицман из Ленинского района (тренер – Айдер Айдинов). Севастополец Александр Александров (до 57 кг, тренеры – Дмитрий Скалдин и Александр Данилов), к сожалению, до пьедестала почета не добрался, — сообщает «Крымский спорт»

Сборная России первенствовала в общекомандном зачете, завоевав в общей сложности 18 медалей (11 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых).

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источник: «Крымский спорт»

 

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