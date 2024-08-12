Крымчанин Андрей Клицман – бронзовый призер первенства Европы по боксу среди юношей 13-14 лет

У юношей в весовой категории до 52 кг бронзовую награду завоевал Андрей Клицман из Ленинского района (тренер – Айдер Айдинов). Севастополец Александр Александров (до 57 кг, тренеры – Дмитрий Скалдин и Александр Данилов), к сожалению, до пьедестала почета не добрался, — сообщает «Крымский спорт».