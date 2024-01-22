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чанин арестован за покушение на убийство своей супруги
Фото: Следком

Крымчанин арестован за покушение на убийство своей супруги

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:14 22.01.2024

Кировским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Кировского района по покушению на убийство своей жены (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что мужчина, продолжавший совместно проживать в частном доме с. Журавки со своей 45-летней супругой после формального развода, на почве ревности к другому мужчине, решил совершить ее убийство.  Дождавшись, когда женщина уснет, он произвел выстрел ей в спину из изготовленного им же ранее огнестрельного устройства под мелкокалиберные патроны.

Мужчина не смог продолжить свои преступные действия, поскольку пострадавшая закрылась в комнате своей дочери, где дождалась прибытия сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников, — сообщили в Следкоме.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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В настоящее время проводятся судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия по установлению обстоятельств совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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