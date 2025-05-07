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Крымчанин более года вымогал у бывшего работодателя 38 млн рублей. Заключён под стражу
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

Крымчанин более года вымогал у бывшего работодателя 38 млн рублей. Заключён под стражу

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:16 07.05.2025

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Крым и Следственной части УМВД России по городу Симферополю в результате проведённой совместной работы вычислили и пресекли противоправную деятельность ранее судимого за имущественные преступления 32-летнего местного жителя. Он подозревается полицейскими в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере.

Установлено, что мужчина решил завладеть денежными средствами бывшего работодателя, которому финансы достались в наследство от отца. На протяжении года злоумышленник, используя оформленные на третьих лиц номера телефонов, систематически писал потерпевшему в мессенджере и требовал от него деньги. При этом вымогатель угрожал собеседнику и его родственникам физической расправой, а также обещал устроить ему проблемы с законом и подпортить деловую репутацию. Вместе с этим подозреваемый направил в правоохранительные органы более 20 заявлений, в которых указал, что его бывший работодатель якобы занимается противоправной деятельностью. В общей сложности он вымогал у жертвы 38 млн рублей, но не получил ни копейки, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России по РК. 

Полицейские задержали подозреваемого при силовой поддержке спецподразделения региональной Росгвардии. В отношении него было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время расследования вымогательств фигурант заключён под стражу.

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источник: пресс-служба МВД по Республики Крым

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