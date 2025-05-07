Крымчанин более года вымогал у бывшего работодателя 38 млн рублей. Заключён под стражу

Установлено, что мужчина решил завладеть денежными средствами бывшего работодателя, которому финансы достались в наследство от отца. На протяжении года злоумышленник, используя оформленные на третьих лиц номера телефонов, систематически писал потерпевшему в мессенджере и требовал от него деньги. При этом вымогатель угрожал собеседнику и его родственникам физической расправой, а также обещал устроить ему проблемы с законом и подпортить деловую репутацию. Вместе с этим подозреваемый направил в правоохранительные органы более 20 заявлений, в которых указал, что его бывший работодатель якобы занимается противоправной деятельностью. В общей сложности он вымогал у жертвы 38 млн рублей, но не получил ни копейки, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России по РК.