Крымчанин достойно играет в «Спартаке», но и о малой родине не забывает

Даниил Хлусевич мечтает открыть футбольную школу в Крыму.

Футболист, игрок московского «Спартака» Даниил Хлусевич планирует открыть футбольную школу в Крыму. Об этом крымчанн рассказал «Спорт-Экспрессу«. Хлусевичу 22 года, он является уроженцем Симферополя. За «Спартак» защитник выступает с января 2022 года, до этого игрок защищал цвета тульского «Арсенала». В московском клубе — не на последних ролях, например, забил в недавней игре с «Балтикой».

Сейчас я помогаю училищу олимпийского резерва. Планы открыть футбольную школу в Крыму есть, надо подумать, в каком формате это сделать. Я бы очень хотел это осуществить, — рассказал Хлусевич.

А еще футболист мечтает сыграть за «Спартак» на своей родине — в Крыму. Он внимательно следит за выступлением в ФНЛ-2 севастопольцев и ялтинцев. «Повышение в табели о рангах» для крымских команд пока отложено.

К сожалению, они потеряли шансы на повышение. Но я рад, что у ребят в Крыму появилась возможность проявлять себя на российском уровне. На уровне Крыма было смешно играть, там не существовало нормального чемпионата. Вторая лига — уже интересно. Есть за что бороться. Знаю амбиции «Севастополя» — у них наверняка стоит задача пройти выше. В Севастополе очень любят футбол. Хочу увидеть крымские клубы в ФНЛ — с удовольствием следил бы за ними. И мечтаю, чтобы мы попали на них в Кубке! Представляете, каково мне сыграть на своей родине за «Спартак»? – заметил в интервью Даниил Хлусевич.

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