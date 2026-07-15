Крымчанин Геннадий Самохин стал заслуженным географом России

Заместителю директора по научной работе Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Геннадию Самохину присвоено почетное звание «Заслуженный географ Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что звание присвоено за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России, активное участие в деятельности Русского географического общества.

Наш земляк… стоял у истоков создания уникального научно-рекреационного комплекса и известен как исследователь с мировым именем. Поздравляем Геннадия Викторовича с заслуженным признанием и желаем новых научных открытий и достижений, – подчеркнули в правительстве Крыма.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост интереса к географическому образованию. В Крыму одной из ключевых является работа в сфере геоэкологического развития.

источник: РИА Новости Крым

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