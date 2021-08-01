Крымчанин Глеб Бакши вышел в полуфинал турнира по боксу на Олимпиаде-2020

Он всерьез нацелился на «золото» Олимпийских Игр.
Российский боксёр Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио. Таким образом крымчанин гарантировал себе бронзовую медаль. В четвертьфинальном поединке Бакши единогласным решением судей победил гаитянина Даррелла Валсента (младшего). Однако уроженец Симферополя настроен решительно, «бронз» его не устраивает.
Я люблю другой металл — золото. Хочу быть первым, кто привезет в Крым золотую медаль Олимпийских игр, — сказал боксёр.
За выход в финал соревнований Глеб Бакши поборется с представителем Бразилии Эбертом Соузой. Бой состоится 5 августа.
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