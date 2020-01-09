Крымчанин хотел дать взятку инспектору ДПС. Что из этого вышло

Поучительная история из Евпатории. Там еще 20 ноября на перекрестке улиц Маяковского и Полупанова произошло ДТП с участием двум автомобилей.

Водитель транспортного средства «Шевроле» при повороте налево выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Дэо Матиз». На место аварии оперативно прибыл наряд Госавтоинспекции. После общения с участниками происшествия было установлено, что у виновника ДТП – водителя автомобиля «Шевроле», мужчины 1955 г.р., имеются признаки алкогольного опьянения, — рассказали в ГИБДД.

С целью избежать ответственности водитель предложил сотрудникам ГИБДД денежное вознаграждение. Сотрудники ДПС от незаконного денежного вознаграждения отказались и предупредили гражданина об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако мужчина, не отреагировав на предупреждение, оставил в патрульном автомобиле 10 тысяч рублей.

О произошедшем инспекторы ГИБДД сообщили в дежурную часть, на место была вызвана следственно-оперативная группа.

За совершение ДТП в отношении нарушителя были составлены административные материалы по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения) и ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования). В настоящее время на основании собранных полицией материалов ГСУ СК России по Республике Крым и г.Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мелкое взяточничество), — отметили в ГИБДД.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание — лишение свободы на срок до одного года.