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чанин и срок (условный) получил, и мопеда лишился. А все «Зеленый змий»…
Фото: прокуратура РК

Крымчанин и срок (условный) получил, и мопеда лишился. А все «Зеленый змий»…

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:15 28.12.2023

В Черноморском районе осужден водитель за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Судом установлено, что крымчанин, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в ноябре текущего года после употребления алкоголя стал управлять мопедом «Сузуки». Двигаясь по улице Кубанской в поселке Черноморское, осужденный был остановлен должностными лицами дорожно-патрульной службы.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Также он лишен права управления всеми видами транспортных средств сроком на 2 года 6 месяцев, — сообщили в прокуратуре.

Мопед «Сузуки», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.

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