Крымчанин и срок (условный) получил, и мопеда лишился. А все «Зеленый змий»…

В Черноморском районе осужден водитель за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Судом установлено, что крымчанин, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в ноябре текущего года после употребления алкоголя стал управлять мопедом «Сузуки». Двигаясь по улице Кубанской в поселке Черноморское, осужденный был остановлен должностными лицами дорожно-патрульной службы.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Также он лишен права управления всеми видами транспортных средств сроком на 2 года 6 месяцев, — сообщили в прокуратуре.

Мопед «Сузуки», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.