Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | Крымчанин избил престарелого отца. Теперь — в суд, а затем…
актуально в республике
чанин избил престарелого отца. Теперь — в суд, а затем…
Фото: Life

Крымчанин избил престарелого отца. Теперь — в суд, а затем…

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 12:56 17.07.2024

За избиения своего престарелого отца перед судом предстал житель Бахчисарайского района, неоднократно судимый за преступления, совершенные с применением насилия. Бахчисарайский районный суд Республики Крым привлек истязателя к уголовной ответственности и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как установлено в ходе рассмотрения уголовного дела, 40-летний местный житель, проживая с родителями, регулярно злоупотреблял спиртными напитками, из-за чего в семье часто возникали словесные конфликты. Сын требовал деньги на спиртное. Зачастую конфликт из криков переходил в потасовку. Великовозрастное дитя стал подымать руку на отца. В ходе таких конфликтов в результате избиения его сыном, пожилой родитель получил телесные повреждения в виде ссадин и ран на лице и руках.   В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, — сообщили в пресс-службе суда. 

Вина подсудимого в предъявленном ему обвинении доказана полностью, суд квалифицировал его действия по ч.2 ст.116.1 УК РФ – как нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия, а также по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ – как умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Узнайте больше:  В Керчи за вождение в состоянии алкогольного опьянения конфискован автомобиль

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды Крыма

Комментарии для сайта Cackle
суды Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.