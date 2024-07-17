Крымчанин избил престарелого отца. Теперь — в суд, а затем…

За избиения своего престарелого отца перед судом предстал житель Бахчисарайского района, неоднократно судимый за преступления, совершенные с применением насилия. Бахчисарайский районный суд Республики Крым привлек истязателя к уголовной ответственности и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как установлено в ходе рассмотрения уголовного дела, 40-летний местный житель, проживая с родителями, регулярно злоупотреблял спиртными напитками, из-за чего в семье часто возникали словесные конфликты. Сын требовал деньги на спиртное. Зачастую конфликт из криков переходил в потасовку. Великовозрастное дитя стал подымать руку на отца. В ходе таких конфликтов в результате избиения его сыном, пожилой родитель получил телесные повреждения в виде ссадин и ран на лице и руках. В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, — сообщили в пресс-службе суда.

Вина подсудимого в предъявленном ему обвинении доказана полностью, суд квалифицировал его действия по ч.2 ст.116.1 УК РФ – как нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия, а также по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ – как умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым

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