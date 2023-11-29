Крымчанин нарвался на арест и крупный штраф. А все потому, что дискредитировал Армию России

Ждун – не ждун… но явно «вредный элемент». Как пишет канал Крымский СМЕРШ, некий Михаил Станиславович, житель Кировского района «считал себя бессмертным воином».
В социальных сетях оскорблял страну, армию, Президента, ждал прихода ВСУ, но дождался «товарища майора», — отмечают общественники.
В полиции подтвердили:
В социальной сети сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым во взаимодействии с Отделом в г. Феодосии УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю выявлены публикации, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен 55-летний житель одного из сел Кировского района. Оперативники задержали нарушителя и доставили в ОМВД России по Кировскому району. Мужчина признал свою вину.
В отношении правонарушителя сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.3 (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами), ч. 1 ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации), ч. 3 ст. 20.1 (Мелкое хулиганство) КоАП РФ.
Судом Кировского района гражданину назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 90 тысяч рублей и 13 суток административного ареста. Интересно, осознал?
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С тегами: МВД России в Крыму