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чанин нарвался на арест и крупный штраф. А все потому, что дискредитировал Армию России

Крымчанин нарвался на арест и крупный штраф. А все потому, что дискредитировал Армию России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:54 29.11.2023

Ждун – не ждун… но явно «вредный элемент». Как пишет канал Крымский СМЕРШ, некий Михаил Станиславович, житель Кировского района «считал себя бессмертным воином».

В социальных сетях оскорблял страну, армию, Президента, ждал прихода ВСУ, но дождался «товарища майора», — отмечают общественники.

В полиции подтвердили:

В социальной сети сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым во взаимодействии с Отделом в г. Феодосии УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю выявлены публикации, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен 55-летний житель одного из сел Кировского района.  Оперативники задержали нарушителя и доставили в ОМВД России по Кировскому району. Мужчина признал свою вину.

В отношении правонарушителя сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.3 (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами), ч. 1 ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации), ч. 3 ст. 20.1 (Мелкое хулиганство) КоАП РФ.

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Судом Кировского района гражданину назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 90 тысяч рублей и 13 суток административного ареста. Интересно, осознал?

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