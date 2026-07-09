Крымчанин «нажил» уголовное дело после попытки продать $177 тысяч

Правоохранители в Крыму задержали 45-летнего жителя Симферополя, который в течение пяти лет незаконно продавал и покупал иностранную валюту без специального разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Как установили полицейские, на протяжении около пяти лет мужчина, не имея специального разрешения, систематически занимался куплей-продажей долларов и евро, обсуждая условия сделок и курсы через мессенджеры.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задокументировали факт продажи 177 тысяч долларов США, после чего задержали фигуранта в Симферополе при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут». В его автомобиле Volkswagen Passat изъяты 279 100 долларов США и 5 547 150 рублей. Также изъяты сам автомобиль, четыре мобильных телефона и видеорегистратор.

По месту жительства мужчины оперативники изъяли ещё три автомобиля – Mercedes-Benz S 500, BMW 530 и BMW X7, зарегистрированные на его супругу. По предварительным данным, иномарки приобретены за счёт доходов от незаконной банковской деятельности.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ялте полицейские задержали 21-летнюю жительницу Новороссийска, подозреваемую в работе курьером у телефонных мошенников. Жертвой преступников стала 17-летняя школьница, которая под угрозой уголовного дела за «финансирование терроризма» передала злоумышленникам все семейные сбережения.

Напомним, суд вынес приговор жителю Симферопольского района, который, будучи близким другом семьи, похитил у хозяев дома 5 миллионов рублей и 90 тысяч долларов США (около 14 млн рублей). На украденные деньги он купил автомобили, золото и строительные инструменты.

источник: Московский комсомолец Крым

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