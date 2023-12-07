Крымчанин не боялся садиться пьяным за руль, надо полагать, теперь не обижается, что лишился машины

В Первомайском районе вынесен приговор местному жителю, осуществлявшему поездки на автомобиле в нетрезвом виде. Отметим, что крымчанин ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в августе 2023 года вновь находился за рулем своего автомобиля ВАЗ 21101 в нетрезвом виде, в селе Войково он был остановлен сотрудниками ДПС.

Суд признал подсудимого виновным, назначив наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 1 год и 6 месяцев, — сообщили в прокуратуре.

И еще одно справедливое решение: автомобиль ВАЗ 21101 конфискован в доход государства.