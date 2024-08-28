Крымчанин не только обманул, но и обокрал свою подругу. Что сказал суд

В Кировском районе за хищение ювелирных изделий у сожительницы осужден местный житель. История обмана плавно перетекла в историю кражи: крымчанин под предлогом заглаживания причиненного им вреда перед третьим лицом попросил у сожительницы принадлежащие ей ювелирные изделия для оставления их на время в качестве залога в ломбарде, пообещав вернуть их, выкупив в последующем.

На самом деле мужчина не имел намерений выполнять взятые на себя обязательства и присвоил дорогостоящие украшения. Незаконными действиями мужчины потерпевшей причинен ущерб на сумму 15 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Приговор в законную силу не вступил.

PS. Подруга своего экс-возлюбленного так и не простила.

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