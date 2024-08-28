Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | Крымчанин не только обманул, но и обокрал свою подругу. Что сказал суд
актуально в республике
чанин не только обманул, но и обокрал свою подругу. Что сказал суд
Иллюстрация: pikist.com

Крымчанин не только обманул, но и обокрал свою подругу. Что сказал суд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 17:24 28.08.2024

В Кировском районе за хищение ювелирных изделий у сожительницы осужден местный житель. История обмана плавно перетекла в историю кражи: крымчанин под предлогом заглаживания причиненного им вреда перед третьим лицом попросил у сожительницы принадлежащие ей ювелирные изделия для оставления их на время в качестве залога в ломбарде, пообещав вернуть их, выкупив в последующем.

На самом деле мужчина не имел намерений выполнять взятые на себя обязательства и присвоил дорогостоящие украшения. Незаконными действиями мужчины потерпевшей причинен ущерб на сумму 15 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Приговор в законную силу не вступил.

Узнайте больше:  Крымчанин пойдёт на 13 лет в колонию по делу о госизмене

PS. Подруга своего экс-возлюбленного так и не простила.

 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
суды в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.