В Кировском районе за хищение ювелирных изделий у сожительницы осужден местный житель. История обмана плавно перетекла в историю кражи: крымчанин под предлогом заглаживания причиненного им вреда перед третьим лицом попросил у сожительницы принадлежащие ей ювелирные изделия для оставления их на время в качестве залога в ломбарде, пообещав вернуть их, выкупив в последующем.
На самом деле мужчина не имел намерений выполнять взятые на себя обязательства и присвоил дорогостоящие украшения. Незаконными действиями мужчины потерпевшей причинен ущерб на сумму 15 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре.
Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Приговор в законную силу не вступил.
PS. Подруга своего экс-возлюбленного так и не простила.
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