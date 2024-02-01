Крымчанин осужден за ДТП в состоянии опьянения, в результате которого пострадали пешеходы

Прокуратура Советского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Крымчанин признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Судом установлено, что в конце апреля 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2106 по автодороге в селе Марково, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на двух пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия одному из потерпевших причинен тяжкий вред здоровью. Также установлено, что обвиняемый летом 2023 года неоднократно садился за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 2 года и 9 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении.

Автомобиль ВАЗ-2106, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.