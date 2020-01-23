Крымчанин «отличился» дважды: перевозил «паленый алкоголь», еще и взятку наряду ДПС предлагал

21 января инспекторами ДПС при несении службы в Кировском районе на одной из улиц поселка Золотое поле был остановлен автомобиль ВАЗ под управлением 43-летнего местного жителя. В ходе проверки в салоне автомобиля полицейскими были обнаружены пластиковые бутылки с жидкостью с характерным запахом спиртосодержащей продукции. Но разрешения на перевозку алкоголя у водителя не было.

За непривлечение к ответственности мужчина предложил сотрудникам полиции денежные средства. Инспекторы ДПС от незаконного денежного вознаграждения отказались и предупредили гражданина об ответственности за дачу взятки должностному лицу. Однако мужчина на предупреждение не отреагировал и оставил в патрульном автомобиле 2 тысячи рублей. О произошедшем инспекторы ГИБДД сообщили в дежурную часть, на место была вызвана следственно-оперативная группа, — сообщает пресс-служба МВД по РК.

Собранные полицией материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.