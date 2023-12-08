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чанин ответит за «пьяное» , в котором пострадали пешеходы
Иллюстрация: ВК

Крымчанин ответит за «пьяное» ДТП, в котором пострадали пешеходы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:49 08.12.2023

Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя. Крымчанин обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

По версии следствия, в конце апреля текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2106 по автодороге в с. Марково, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на двух пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия одному из потерпевших причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что обвиняемый летом 2023 года неоднократно садился за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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