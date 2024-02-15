Крымчанин ответит за совершенное ДТП, в котором погиб 62-летний пешеход

В Симферопольском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в ДТП, в результате которого погиб 62-летний пешеход. Крымчанин обвиняется по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, лишенным права управления транспортным средством).

Установлено, что обвиняемый, будучи лишенным права управления транспортным средством за управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, в октябре 2023 года сел за руль автомобиля «Мерседес». Двигаясь по автодороге «граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта» в районе села Красная Зорька, обвиняемый допустил наезд на пешехода, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, — сообщили подробности в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу. Виновнику смертельного ДТП грозит серьезное наказание — лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.