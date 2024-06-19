Крымчанин ответит за убийство, которое совершил в 2016 году

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Красноперекопска, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по городу Красноперекопск установлено, что ранним утром 1 января 2016 года нетрезвый 26-летний мужчина во время конфликта нанес отцу своей гражданской жены кухонным ножом ранения в область шеи и головы. Понимая, что сбежавшая из дома сожительница сообщит об убийстве в правоохранительные органы, злоумышленник с места преступления скрылся. Следователями и следователями-криминалистами совместно с коллегами из полиции была незамедлительно организована работа по фиксации и изъятию следов преступления и сбору доказательственной базы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что фигурант в настоящее время находится на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.