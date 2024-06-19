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чанин ответит за убийство, которое совершил в 2016 году
фото: пресс-служба Управления СК РФ по РК и г. Севастополю

Крымчанин ответит за убийство, которое совершил в 2016 году

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:50 19.06.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Красноперекопска, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по городу Красноперекопск установлено, что ранним утром 1 января 2016 года нетрезвый 26-летний мужчина во время конфликта нанес отцу своей гражданской жены кухонным ножом ранения в область шеи и головы. Понимая, что сбежавшая из дома сожительница сообщит об убийстве в правоохранительные органы, злоумышленник с места преступления скрылся. Следователями и следователями-криминалистами совместно с коллегами из полиции была незамедлительно организована работа по фиксации и изъятию следов преступления и сбору доказательственной базы, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Установлено, что фигурант в настоящее время находится на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

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Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

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