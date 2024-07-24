Крымчанин передал иконы и православную библиотеку в блиндажный храм

Житель Крыма Виктор решил поддержать наших бойцов и отдать им частичку самого необходимого — своей веры. Крымчанин попросил Народный фронт передать нашим бойцам в зоне СВО и привезти в блиндажные храмы свои домашние иконы, 12 томов «Жития святых» и другую православную литературу.

Крымчане нередко несут свои иконы, православные книги, библии, с просьбой передать их ребятам на фронт. Люди хотят поделиться частичкой света своей души и передать свои святыни туда, где вера для людей значит больше всего в эти дни. Мы привозим их прямо в руки нашим ребятам или передаем с миссией специального гуманитарного центра Крымской митрополии Русской Православной Церкви, священнослужители которой привозят их прямо в блиндажные храмы, — цитирует пресс-служба руководителя исполкома Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

Сам Виктор был лаконичен и попросил передать ребятам простое душевное послание:

Пожелайте нашим ребятам здоровья, удачи и скорейшей ПОБЕДЫ!.

Первые иконы представители Президентского движения передали с очередным гуманитарным грузом бойцам на Херсонском направлении СВО.

С большой благодарностью принимаем эти иконы, очень важно в этот момент истории наши воины вместе с нашим народом и нашей верой!, — отмечает боец с позывным «Север».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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