Крымчанин передавал Украине данные о военных объектах. Задержали

Житель Ленинского района Крыма задержан за передачу сведений Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом журналистам сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что житель Ленинского района Республики Крым 1992 г. р. инициативно установил контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и передавал представителю иноспецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе, — говорится в сообщении. Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. Узнайте больше: Только 8% жителей Крыма верят в то, что в "черную пятницу" честно снижают цены Киевским районным судом Симферополя Республики Крым фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие. источник: ТАСС

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