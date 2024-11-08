Крымчанин передавал Украине данные о военных объектах. Задержали

Установлено, что житель Ленинского района Республики Крым 1992 г. р. инициативно установил контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и передавал представителю иноспецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе, — говорится в сообщении.
Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.
Киевским районным судом Симферополя Республики Крым фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия