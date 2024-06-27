Крымчанин – победитель конкурса профмастерства отправился в Китай и… еще и там победил!

Молодой крымчанин, студент «Романовского колледжа индустрии гостеприимства» Дмитрий Соловьев завоевал «серебро» в Международных соревнованиях профессионального мастерства «Один пояс, Один путь» в Китае. Этот престижный конкурс, призванный стимулировать международный обмен и партнерство в сфере профессионального мастерства, стал платформой для коммуникации и обмена опытом молодых специалистов. Конкурс профмастерства направлен на активизацию обмена опытом и партнерства в области различных компетенций. Ныне они стали объединяющей платформой для коммуникации молодых специалистов из 61 страны, которые выявляли лучших по 18 направлениям.

Россияне отличились в шестнадцати (завоевали второе общекомандное место). В их копилке семь медалей и пять медальонов. Один из призеров — крымчанин Дмитрий Соловьев, получивший награду за мастерство в приготовлении кофе и чая.

Напомним, Дмитрий — победитель регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и обладатель 2 места отборочного (межрегионального) этапа в 2023 году. Эксперт-наставник — Анна Волкова, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Крым.

Просмотры: 14