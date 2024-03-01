Крымчанин получил почти шесть лет колонии за пьяную езду. Приговор – в назидание многим

В Кировском районе мужчина почти на 6 лет отправится в колонию за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 32-летний крымчанин признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и имеющим судимость за аналогичное преступление).

Судом установлено, что мужчина, будучи осужденным за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, надлежащих выводов для себя не сделал и после употребления алкоголя в марте 2023 года вновь стал управлять транспортным средством. Двигаясь на автомобиле ВАЗ 21081 по улице Восточной в селе Абрикосовка Кировского района, осужденный был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, которыми зафиксирован факт нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в прокуратуре Крыма.

И это не конец истории! Осужденный в ноябре 2023 года вновь стал управлять автомобилем ВАЗ 21081 в состоянии алкогольного опьянения. Незаконные действия виновного пресечены сотрудниками ДПС ГИБДД.

Суд с учетом имеющейся судимости и мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 5 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

Ввиду того, что осужденный продал автомобиль, с него взысканы денежные средства равные его стоимости, — уточнили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.