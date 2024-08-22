Крымчанин пойдёт на 13 лет в колонию по делу о госизмене

Верховный суд Республики Крым приговорил жителя поселка Гурзуф к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщили в суде, мужчина 1994 года рождения собирал и передавал противнику сведения, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ. Суд квалифицировал его действия по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год шесть месяцев, — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.

источник: ТАСС