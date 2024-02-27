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чанин приговорен к 16 годам колонии за половые преступления против падчерицы
Фото: Следком

Крымчанин приговорен к 16 годам колонии за половые преступления против падчерицы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:34 27.02.2024

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 39-летнему жителю Симферопольского района. Крымчанин признан виновным в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетней падчерицы, в том числе — с использованием ее беспомощного состояния  (п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 1 ст. 134, ч. 1, 2 ст. 135 УК РФ).

Следственным отделом по городу Ялта и судом установлено, что с декабря 2015 по апрель 2023 мужчина, оставаясь наедине со своей падчерицей в машине, а также по местам проживания в Симферополе, Евпатории и Ялте, совершал в отношении нее преступления полового характера. Первое злодеяние в отношении ребенка было совершено, когда девочке исполнилось семь лет.

Несколько лет школьница была запугана отчимом, однако спустя время во время доверительной беседы с мамой она все же рассказала об одном из ужасающих фактов. После обращения женщины в правоохранительные органы и возбуждения уголовного дела, следователи установили иные эпизоды противоправных действий злоумышленника, — рассказали в Следственном комитете.

Проведена масштабная работа по сбору доказательственной базы с привлечением экспертов, а также специалистов для реабилитации потерпевшей.

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Приговором суда житель полуострова признан виновным в половых преступлениях против приемной дочерей и приговорен к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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