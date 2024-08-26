Крымчанин — призер Гранд-финала Международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

Также были объявлены имена лауреатов премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта и победители видеоконкурса. Премия создана для поддержки талантов в области уличной культуры и спорта, создания социальных лифтов для молодежи улиц.

Седьмой сезон Международной конкурс-премии состоялся в Ставрополе. В гранд-финале приняли участие 2500 человек из 47 стран мира. Были подведены итоги по четырем конкурсам: соревнования, видеоконкурс, премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта, грантовый конкурс.

В 2024 году более 40 000 человек стали участниками онлайн-этапа, среди них были отобраны топ-30, а в следующем этапе топ-6 участников, которые на протяжении двух дней боролись за победу.

На церемонии награждения были объявлены победители 11 направлений сезона проекта: BMX, BREAKING, WORKOUT, GRAFFITI, DJ, PARKOUR, SKATEBOARDING, TRICKING, KICKSCOOTERING, FREERUN, HIP-HOP.

В награждении победителей принимали участие судьи и организаторы каждого направления. Победители соревнований получили денежные призы и подарки от партнеров Международной конкурс-премии «КАРДО». Общий призовой фонд составил 5 000 000 рублей.

Для подведения итогов соревнований по направлению «Скейтбординг» на сцену были приглашены судьи Владислав Пирогов (Россия), Alex Mizurov (Германия), Jun Tian (Китай), Виталий Меренцев (Россия). 33 спортсмена приняли участие в отборах на Гранд-финале по направлению «Скейтбординг».

Организаторами премии в 2024 году выступают АНО «Россия – страна возможностей», Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России», Правительство Ставропольского края, Благотворительный Фонд развития уличной культуры и спорта «КАРДО», Северо-Кавказский Федеральный университет, общественная организация «ОФФБИТС». При поддержке: Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Фонда Президентских грантов, Общественной палаты Российской Федерации.

Подробную информацию о гранд-финале и подведении итогов шестого сезона «КАРДО» можно найти на официальном сайте.

По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей»