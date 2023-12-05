Крымчанин признан виновным в нарушении ПДД, в результате чего погибла семья с ребенком

Четыре года колонии – много или мало?

Собранные органами СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю Симферополя. Крымчанин признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).

Следователем управлением по расследованию особо важных дел и судом установлено, что днем 26 июня 2022 года молодой человек на принадлежащем ему автомобиле «BMW X5 M» двигался по автотрассе А-291. В это время на участке дороги в Белогорском районе автомобиль «Рено Сандеро» и «Ниссан» оформляли мелкое ДТП. Водитель «BMW X5 M» совершил наезд на стоящий в левой полосе «Рено Сандеро», что повлекло сдавливание его кузова. После от силы удара произошло столкновение «Рено» с движущимся в попутном направлении автомобилем «Камаз» с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия 43-летний водитель «Рено Сандеро» и его 42–летняя супруга погибли на месте происшествия. Их 15-летняя дочь была доставлена в медицинское учреждение, где вскоре скончалась, — напомнили обстоятельства ДТП в Следкоме.

Об этой страшной аварии — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Подчеркивается, что в ходе следствия был проведен значительной объем работы, проведены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, установлены прямые свидетели аварии. Также было установлено, что фигурант ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В ходе судебного заседания свою вину обвиняемый признал полностью, раскаялся и принес извинения потерпевшей стороне.

Приговором суда он был признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с дальнейшим ограничением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил.