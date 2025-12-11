Крымчанин пытался добиться переноса опоры линии электропередач. Суд был, но владелец участка проиграл

Сакский районный суд Республики Крым рассмотрел гражданское дело по иску собственника земельного участка к ГУП РК «Крымэнерго» с требованием устранить препятствия в пользовании землей и перенести опору линии электропередач.

Истец приобрел земельный участок в селе Великое Сакского района для индивидуального жилищного строительства. После проведения кадастровых работ он обнаружил, что в центре участка расположена опора воздушной линии электропередачи. По мнению истца, это препятствует строительству жилого дома. Он настаивал, что ЛЭП была смонтирована относительно недавно, 7-8 лет назад, и в настоящее время обесточена, и требовал за счет энергетиков перенести опору за границы своего участка в течение 30 дней.

ГУП РК «Крымэнерго» представило суду документальные доказательства, что спорная линия электропередачи была введена в эксплуатацию 01 января 1967 года и с тех пор эксплуатируется без изменения конфигурации. Предприятие утверждало, что истец при покупке участка должен был проявить осмотрительность и не мог не заметить объект инфраструктуры, существующий несколько десятилетий.

Суд, тщательно изучив материалы дела, пришел к следующим выводам. Линия электропередачи была построена и законно эксплуатируется задолго до формирования спорного земельного участка и возникновения права собственности у истца (участок сформирован в 2018 году). Истец не представил суду неопровержимых доказательств того, что наличие опоры ЛЭП делает невозможным использование участка по целевому назначению. Суд указал, что само по себе ограничение в пользовании частью территории, занятой объектом инфраструктуры, не дает права требовать его демонтажа, если объект установлен законно. Суд подчеркнул, что приобретая недвижимость, гражданин обязан проявлять разумную внимательность. Наличие опоры ЛЭП являлось очевидным обстоятельством, которое истец мог и должен был учесть при совершении сделки, — отмечают в пресс-службе суда.