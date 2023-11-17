Крымчанин расплатился за выпивку своим раритетным «Вольво». Не сам, конечно, по суду

В Белогорском районе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения у местного жителя конфискован автомобиль. По суду крымчанин признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Судом установлено, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в начале июня текущего года после употребления алкоголя стал управлять автомобилем «Вольво 340». Двигаясь по автодороге «Таврида» вблизи п. Зуя, злоумышленник был остановлен должностными лицами ДПС, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 160 часам обязательных работ с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 1 год и 6 месяцев. Автомобиль «Вольво 340», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.