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чанин расплатился за выпивку своим раритетным «Вольво». Не сам, конечно, по суду
Иллюстрация: rally36.ru

Крымчанин расплатился за выпивку своим раритетным «Вольво». Не сам, конечно, по суду

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:28 17.11.2023

В Белогорском районе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения у местного жителя конфискован автомобиль. По суду крымчанин признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Судом установлено, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в начале июня текущего года после употребления алкоголя стал управлять автомобилем «Вольво 340». Двигаясь по автодороге «Таврида» вблизи п. Зуя, злоумышленник был остановлен должностными лицами ДПС, — рассказали в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 160 часам обязательных работ с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 1 год и 6 месяцев. Автомобиль «Вольво 340», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.

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