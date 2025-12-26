Прямо сейчас:
Крымчанин «развлекся» — сообщил о ложном минировании школы. «Нашутил» на статью
Крымчанин «развлекся» — сообщил о ложном минировании школы. «Нашутил» на статью

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:52 26.12.2025

В Республике Крым на телефон экстренных служб «112» поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что в одной из школ Симферополя заложено взрывное устройство.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и полицейские-кинологи со служебной собакой. Специалисты в ходе проведения обследования здания и территории учебного заведения опасных предметов не обнаружили. Информация о минировании оказалась ложной. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым установили и задержали подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался 31-летний безработный житель Симферопольского района. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений он позвонил на горячую линию экстренных служб и сообщил ложные сведения, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

По данному факту Следственным отделом ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

