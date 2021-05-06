Крымчанин Ридван Османов – победитель международного турнира по греко-римской борьбе в Каспийске

Мастер спорта Ридван Османов из Куйбышево Бахчисарайского района (тренеры – Ленур Мамедов, Болат Абдулаев и Виталий Левадный) стал победителем международного юниорского турнира по греко-римской борьбе памяти видного государственного деятеля Дагестана Сураката Асиятилова.

Соревнования с 4 по 6 мая проходят во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске (Дагестан). Ридван Османов отличился в весовой категории до 72 кг. Примечательно, что в решающей схватке наш земляк одолел Евгения Байдусова из Нижегородской области – своего обидчика по финалу мартовского первенства России, — сообщает «Крымский спорт».

Отметим, что в соревнованиях принимают участие борцы из 11 стран, награды разыгрываются в десяти категориях.