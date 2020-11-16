Крымчанин Ридван Османов — серебряный призер борцовского турнира в Казани!

Мастер спорта России Ридван Османов из Куйбышево Бахчисарайского района (тренеры – Ленур Мамедов, Болат Абдулаев и Виталий Левадный) стал серебряным призером VII Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова. Турнир 12-15 ноября прошел во Дворце единоборств «Ак Барс» в столице Татарстана – Казани.

Ридван Османов выступал в весовой категории до 72 кг (52 участника). Провел пять схваток. В квалификации Османов одолел Магомеда Идрисова из Дагестана (9:5), в 1/8 финала – Евгения Теплоухова из Курганской области (9:0), в 1/4 финала – Расула Муталимова из Мордовии (6:2), в полуфинале – Хайбулу Алиева из Москвы (6:4) и лишь в финале в невероятно напряженной борьбе уступил Муслиму Имадаеву, представляющему Тверскую и Свердловскую области (6:8), — сообщает «Крымский спорт».

Соревнования были отборочными в юниорскую (до 21 года) сборную России. Ридван сохранил свое место в сборной.

Напомним, что в прошлом году Ридван Османов был победителем этого турнира (также в весе до 72 кг).

Всего в соревнованиях в Казани приняли участие 359 спортсменов из 40 субъектов РФ. Медали традиционно разыграли в десяти весовых категориях. Крым и Севастополь были представлены 8 борцами (помимо Османова, никому из них, к сожалению, не удалось пробиться на пьедестал почета).