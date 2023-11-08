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чанин сказал «прощай» своему верному «китайцу». А все потому, что пить надо меньше
Фото: прокуратура РК

Крымчанин сказал «прощай» своему верному «китайцу». А все потому, что пить надо меньше

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:07 08.11.2023

И не садиться за руль в таком состоянии.

В Белогорском районе у местного жителя, осужденного за пьяную езду, конфискован автомобиль. Как сообщили в прокуратуре, крымчанин признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Судом установлено, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в июне текущего года после употребления алкоголя стал управлять автомобилем «Черри МТ1». Двигаясь по автодороге «Нижнегорский — Белогорск», злоумышленник был остановлен должностными лицами дорожно-патрульной службы, — рассказал в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 60 часам обязательных работ с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 1 год 6 месяцев.

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Автомобиль «Черри МТ1», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.

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