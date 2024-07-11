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чанин собирался выехать на Украину и воевать против РФ — арестован
Фото: ЦОС ФСБ

Крымчанин собирался выехать на Украину и воевать против РФ — арестован

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 11.07.2024

Жителя поселка Симеиз городского округа Ялты арестовали по уголовному делу о приготовлении к террористическому акту. Мужчина собирался выехать на территорию Украины, чтобы принимать участие в боевых действиях против России, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Установлено, что житель пгт. Симеиз 1987 г. р. принял решение выехать из России на территорию Украины для участия в боевых действиях в составе террористического формирования. Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Киевским районным судом Симферополя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Мужчина через интернет связался c представителями террористической организации, заявил о желании принимать участие в боевых действиях против армии России, а также получил подробные инструкции по вхождению в ряды запрещенного формирования. Сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли по месту жительства фигуранта персональный компьютер и средства связи, используемые для общения с куратором.

источник: ТАСС

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