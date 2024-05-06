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чанин собрал «рекордный урожай», но… конопля открыла ему короткую дорогу в колонию
Размещая такую иллюстрацию (советский плакат) мы, конечно, ерничаем... но кто же во времена "развитого социализма" знал, что с коноплей все так будет...

Крымчанин собрал «рекордный урожай», но… конопля открыла ему короткую дорогу в колонию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 14:15 06.05.2024

На долгие годы…

В Бахчисарайском районе местный житель на двенадцать с половиной лет отправится в колонию за культивирование и попытку сбыта конопли. Как рассказали в суде, крымчанин по месту своего жительства посадил и вырастил 21 куст конопли.

Срезав созревшие растения, мужчина приобрел порядка 20 кг частей растений конопли, которые в дальнейшем намеревался сбыть наркозависимым гражданам. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, — рассказали в прокуратуре РК.

Итог истории: «аграрий-рекордсмен» признан виновным по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, (покушение на незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере).

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Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

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