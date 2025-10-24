Прямо сейчас:
Крымчанин стал победителем Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!»
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Республики Крым поздравил крымчанина Анатолия Семенкова с достойным результатом, достигнутым на Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться!» – 2025. По словам Сергея Аксёнова, Анатолий Семенков – руководитель отряда юных следопытов «Добрый круг. Крым» Региональной общественной организации по укреплению физического и духовного здоровья нации «Чистый Крым».

Отряд действует на территории муниципального округа Алушта и городского округа Симферополь. В него вступают дети и подростки из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, семей участников СВО, а также беженцы из зоны боевых действий. Сегодня в четырех патрулях детской организации занимается более 120 человек, объединенных общей идеей и целями, – рассказал Глава республики.

В течение девяти месяцев наставник из Крыма проходил отборочные этапы, полуфиналы и стал одним из 100 победителей конкурса, торжественный финал которого состоялся в Казани.

Победители войдут в кадровый резерв молодежной политики и получат поддержку в реализации своих проектов. Всего в состязаниях принимали участие более 70 тыс. человек из 79 регионов страны, – поделился Глава Крыма и пожелал Анатолию Семенкову успешного воплощения проектов и благодарных воспитанников.

По мнению Сергея Аксёнова, наставники – важная опора системы гражданско-патриотического воспитания России.

Именно они помогают молодым людям найти правильные ориентиры в жизни. Это не просто передача знаний и умений, это глубокое человеческое взаимодействие, основанное на доверии, уважении и взаимном обогащении, – считает Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

