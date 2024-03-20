Крымчанин убил… соседа по больничной палате

Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего гражданина. Крымчанин обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»).

По версии следствия, обвиняемый в декабре 2023 года в палате медицинского учреждения вступил в словесный конфликт с соседом по палате. В ходе конфликта обвиняемый взял в правую руку нож, после чего нанес им один удар в область передней поверхности шеи. От полученного ранения пострадавший скончался, — сообщили в прокуратуре.