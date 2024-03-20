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чанин убил… соседа по больничной палате

Крымчанин убил… соседа по больничной палате

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:04 20.03.2024

Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего гражданина. Крымчанин обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»).

По версии следствия, обвиняемый в декабре 2023 года в палате медицинского учреждения вступил в словесный конфликт с соседом по палате. В ходе конфликта обвиняемый взял в правую руку нож, после чего нанес им один удар в область передней поверхности шеи. От полученного ранения пострадавший скончался, — сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

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