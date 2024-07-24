Крымчанин-участник СВО побывал на программе «#СВОяМУЗЫКА» в Академии «Меганом»

Среди участников программы «#СВОяМУЗЫКА» оказался Дмитрий Воронин с супругой Ольгой из Симферополя. Он — ветеран боевых действий, участник СВО, один из руководителей крымского филиала фонда «Защитники Отечества». По словам Воронина, увлечение музыкой пришло во время пребывания на передовой.

Я — не профессиональный музыкант, скорее самоучка. Там, в окопах, были написаны несколько стихотворений, из которых впоследствии родились песни. Композиция, с которой я приехал на программу, также была поначалу стихотворением. Написано оно было после общения с вдовой погибшего участника СВО. «Скажите «спасибо» солдату» — это дань уважения и благодарности тем, кто был и остается на передовой, кто защищает Родину и дает возможность нам жить мирной жизнью здесь, «на гражданке». Поверьте, солдату очень важно, чтобы ему просто сказали «спасибо». Эта песня от лица матери, жены, сестры, дочери. На программе мы исполнили ее вместе с моей супругой, — рассказал Дмитрий Воронин.

В прошлом году Дмитрий принял участие в образовательной программе Академии «Меганом» «Учимся создавать вместе». Она была призвана улучшить творческие компетенции участников специальной военной операции.

Спасибо «Тавриде» за вдохновение и заряд творчества. За то внимание, которое уделяется талантливым ребятам — участникам СВО. Авторских стихов и песен на тему специальной военной операции должно быть больше. Здорово будет, если «Таврида» поможет взрастить новых Симоновых и Асадовых, — говорит Дмитрий.

Кроме написания стихов и музыки, Дмитрий Воронин пишет рассказы. Некоторые из них вошли в сборник, составленный Захаром Прилепиным из рассказов участников СВО и изданный при поддержке фонда «Защитники Отечества».

Среди участников программы «#СВОяМУЗЫКА» были также музыканты из Луганской и Донецкой народных республик, Москвы и Московской области, Ростовской, Нижегородской и Тульской областей, а также из Республики Коми. С ними продуктивно работали опытные эксперты: автор-исполнитель, полуфиналист Международного телеконкурса «Новая волна — 2021», артист музыкального лейбла «Таврида.АРТ» и участник СВО Сергей Нихаенко; автор-исполнитель, продюсер и звукорежиссер Александр Забара; композитор кино, инструменталист и аранжировщик Александр Муратовский и другие.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»