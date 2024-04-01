Крымчанин — в финале Национальной премии «Россия – страна возможностей»

Народное голосование – один из промежуточных этапов, который позволит сформировать внутренний рейтинг участников Премии. Финальная оценка каждого претендента складывается из оценки экспертов и результатов народного голосования. Сформировать объективное и полное представление о каждом финалисте можно в мини-приложении ВКонтакте . Граждане России, зарегистрированные и прошедшие авторизацию в ВКонтакте, могут оценить номинантов, их экспертность, влияние на окружение и положительный эффект, который имеет история участника Премии. Проголосовать можно только за одну историю в каждой номинации.

Всего победителями станут 13 человек по номинациям: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и Искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Спорт и уличная культура», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование» и «Развитие регионов».

Николай Егин – кардиохирург в республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко. На основе собственных знаний и аналитических данных доктор решил поставленную перед собой задачу: создал доступный продукт, который будет востребован среди целевой аудитории и имеет полезные свойства для организма с доказанным эффектом.

Этот пищевой продукт будет выступать способом пассивной профилактики возраста ассоциированных заболеваний, таких как мужское и женское бесплодие, сахарный диабет, атеросклероз, ожирение. По всем правилам медицинского искусства разработаны безалкогольные напитки с позитивным эффектом. Принимали участие в создании продукта врачи и сотрудники кафедры биоорганической химии Курского государственного университета.

Итоги Премии будут подведены на Международной выставке-форуме «Россия». Победители получат индивидуальный пакет поддержки, медиа-сопровождение, возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия – страна возможностей» и выступать спикером или экспертом на крупных федеральных мероприятиях. Также среди наград – путешествие по России и обучение в Мастерской управления «Сенеж».

Напомним, старт Премии был дан 19 декабря 2023 года на выставке-форуме «Россия». Прием заявок завершился 31 января 2024 года. Участниками могли стать жители России старше 18 лет, которые реализуют профессиональный и личный потенциал, вносят свой вклад в развитие страны и являются примером для других.

Организатором Национальной Премии является президентская платформа «Россия – страна возможностей» при поддержке АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия». Автор идеи Премии – Анна Пивоварова, выпускница проекта «Мастера гостеприимства». Идея была предложена Президенту РФ, Председателю Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Владимиру Путину. Он поддержал инициативу и поручил организовать проведение Премии.

По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей»