Крымчанин Владлен Билялов взял бронзу на Первенстве мира по кекусинкан

Сергей Аксёнов отметил роль тренера и родителей, которые помогли раскрыть талант спортсмена.

Высокий результат – это во многом заслуга тренера Александра Викторовича Джемериса, опытного педагога, человека, который живет своим делом и вдохновляет ребят на новые достижения. Спасибо родителям Владлена за воспитание и каждодневную поддержку сына, – сказал Глава республики.

Также Сергей Аксёнов поблагодарил Федерацию кёкусин-кан карате-до России, Министерство спорта РК за большую организационную работу.

Глава Крыма подчеркнул, что крымская молодежь – настойчивая и целеустремленная, верит в свои силы, смело покоряет новые вершины.

Это касается не только спорта, но и многих других сфер жизни. Здесь важен личный пример наставников, старшего поколения, а еще командная работа и упорный труд. Правительство Республики Крым оказывает системную помощь нашим спортсменам. Эта работа будет продолжена. Все крымские команды и коллективы, которые выезжают для участия в международных соревнованиях и других мероприятиях, могут рассчитывать на всестороннюю поддержку органов власти республики, — отметил Глава республики.

За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Крым, высокое профессиональное мастерство и другие особые заслуги перед Республикой Крым Сергей Аксёнов вручил Владлену Билялову и Александру Джемерису Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

В свою очередь, Александр Джемерис поблагодарил Главу республики за поддержку спортсменов и тренеров, содействие и помощь Федерации кёкусин-кан карате-до Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым