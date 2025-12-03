Прямо сейчас:
Главная | Спорт | Крымчанин Владлен Билялов взял бронзу на Первенстве мира по кекусинкан
Новости Республики
Крымчанин Владлен Билялов взял бронзу на Первенстве мира по кекусинкан
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Крымчанин Владлен Билялов взял бронзу на Первенстве мира по кекусинкан

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 20:01 03.12.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил крымского спортсмена и его тренера с успешным выступлением на Первенстве мира по кекусинкан.  Первенство мира по кекусинкан проходило в городе Токио в конце ноября. Крымчанин Владлен Билялов в составе сборной России успешно выступил на турнире, завоевав бронзу в возрастной категории 16–17 лет. На престижных международных соревнованиях Владлен выполнил норматив мастера спорта.

Сергей Аксёнов отметил роль тренера и родителей, которые помогли раскрыть талант спортсмена.

Высокий результат – это во многом заслуга тренера Александра Викторовича Джемериса, опытного педагога, человека, который живет своим делом и вдохновляет ребят на новые достижения. Спасибо родителям Владлена за воспитание и каждодневную поддержку сына, – сказал Глава республики.

Также Сергей Аксёнов поблагодарил Федерацию кёкусин-кан карате-до России, Министерство спорта РК за большую организационную работу.

Глава Крыма подчеркнул, что крымская молодежь – настойчивая и целеустремленная, верит в свои силы, смело покоряет новые вершины.

Это касается не только спорта, но и многих других сфер жизни. Здесь важен личный пример наставников, старшего поколения, а еще командная работа и упорный труд. Правительство Республики Крым оказывает системную помощь нашим спортсменам. Эта работа будет продолжена. Все крымские команды и коллективы, которые выезжают для участия в международных соревнованиях и других мероприятиях, могут рассчитывать на всестороннюю поддержку органов власти республики, — отметил Глава республики.

За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Крым, высокое профессиональное мастерство и другие особые заслуги перед Республикой Крым Сергей Аксёнов вручил Владлену Билялову и Александру Джемерису Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

Узнайте больше:  Ушёл из жизни экс-тренер "Таврии" Владимира Мунтяна

В свою очередь, Александр Джемерис поблагодарил Главу республики за поддержку спортсменов и тренеров, содействие и помощь Федерации кёкусин-кан карате-до Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.