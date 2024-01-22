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чанин, вовлекший подростка в совершение краж и угона, отправится в колонию
Иллюстрация: ulovist.ru

Крымчанин, вовлекший подростка в совершение краж и угона, отправится в колонию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:39 22.01.2024

Чти не «кодекс пацана», а Уголовный кодекс.

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Кировского района. Крымчанин признан виновным по ч. 1 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

В суде установлено, что осужденный в июле 2023 года вовлек своего несовершеннолетнего брата в совершение кражи и попытки хищения велосипедов, которые собственники оставляли без присмотра возле своих домов. Кроме того, осужденный с привлечением несовершеннолетнего совершил угон мотоцикла «Рэйсер». В дальнейшем транспортное средство было оставлено им на одной из улиц в селе Золотое поле, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя, а также с учетом имеющихся судимостей приговорил мужчину к 5 годам и 5 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

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