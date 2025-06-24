Крымчанин выиграл миллион рублей в моментальную лотерею от «Столото»

Житель города Ялта Константин Изосимов* в фирменном магазине «Столото» на деньги с прошлых выигрышей приобрел новые билеты моментальной лотереи с дизайном «Русское лото». Защитный слой в билете участник стер в кафе неподалеку и не сразу понял, что выиграл 1 000 000 рублей.

Я покупаю билеты редко, примерно раз в полгода. А в этот раз мы с женой поехали в парикмахерскую и по пути зашли в лотерейный киоск, чтобы обменять билеты с небольшими выигрышами на новые, — делится Константин. — Купил шесть билетов, и один из них принес такой приятный выигрыш. Мы с женой раньше сомневались, что такое возможно, а теперь победили сами.

Константин — самозанятый в сфере строительства. В свободное время любит путешествовать с семьей: отдыхать в палатках на природе, ходить в горы и рыбачить. Выигрыш победитель с супругой планируют потратить на путешествия всей семьей в Москву и Санкт-Петербург.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счет целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* Фото публикуется с разрешения победителя

источник: пресс-служба «Столото»

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