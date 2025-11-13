Крымчанин выиграл в «Жилищную лотерею» 1 млн рублей

Андрей Мироненко* — давний участник государственных лотерей от «Столото». Больше всего мужчине нравится «Жилищная лотерея». В один из дней Андрей приобрел билеты в мобильном приложении «Столото» с помощью функции «Мультиставка». И по итогам 656-го тиража «Жилищной лотереи» житель Крыма выиграл 1 000 000 рублей.

На этот тираж я купил десять билетов. Спустя время мне пришло смс-уведомление от «Столото» о выигрыше, на него я отреагировал довольно спокойно, — рассказывает победитель.

В ходе интервью на оформлении выигрыша в лотерейном центре «Столото» в Москве Андрей поделился, что планирует потратить его на улучшение жилищных условий.

Напомним, что 16 ноября любимая многими россиянами «Жилищная лотерея» празднует свой день рождения. Главное отличие «Жилищной лотереи» от остальных лотерей, распространителем которых выступает «Столото», заключается в том, что в ней, помимо денежных призов, разыгрываются квартиры, загородные дома, коттеджи и дачные участки. Однако победители могут забрать и денежный эквивалент приза. С 2014 года, когда лотереи в России стали государственными, миллионерами в этой лотерее стали более 2,5 тыс. участников.

16 ноября в 08:20 в программе «У нас выигрывают!» на НТВ состоится трансляция праздничного 677-го тиража «Жилищной лотереи». В праздничном тираже разыгрываются квартира за 30 000 000 рублей, призы по 1 000 000 рублей, суперприз 800 000 000 рублей и множество других денежных призов, выигрывает два билета из трех. Билеты и подарочные конверты уже в продаже.

* Фото публикуется с разрешения победителя.

