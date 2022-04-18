Крымчанин выращивал коноплю в теплице. Итог — скамья подсудимых и тюремный срок на 10 лет

Коноплю в теплице выращивал житель поселка Зуя Белогорского района. Лишен теперь свободы Белогорским районным судом Республики Крым за покушение на незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере. Проведет в исправительной колонии строгого режима 10 лет.

Судом установлено, что местный житель в теплице на территории своего домовладения в поселке Зуя с мая по сентябрь 2021 года выращивал коноплю. Незаконная деятельность крымчанина была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в сентябре прошлого года. Партия из 14 кустов указанного растения была изъята правоохранителями в ходе оперативно-следственного мероприятия (в пересчете на высушенное вещество составило 457,61 гр.), — сообщили в пресс-службе суда.

Суд квалифицировал действия местного жителя как покушение на незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере (часть 3 статьи 30 УК РФ, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ).

22-летний подсудимый свою вину не признал, поясняя посадку, уход и сбор растений целью личного употребления.

Представитель государственного обвинения высказал суду предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания в виде 11 лет лишения свободы.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, с учетом позиции государственного обвинителя, факта привлечения подсудимого к уголовной ответственности впервые, его удовлетворительной характеристики по месту жительства, вынес наказание, связанное с изоляцией виновного от общества.