Крымчанин взял чужую «копейку» покататься... «доедет» до колонии

В полицию Сакского района обратился 18-летний житель одного из сёл и заявил об угоне его автомобиля ВАЗ-2101. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли и вернули транспортное средство, которое было обнаружено на окраине села в заброшенном месте, законному владельцу.

Оперативно принятые меры розыска позволили полицейским по горячим следам задержать «угонщика», которым оказался 28-летний односельчанин заявителя. Злоумышленник признал свою вину и рассказал, что без разрешения владельца забрал ключи от машины и уехал, а позже оставил угнанный автомобиль недалеко от своего дома, – сообщили в МВД по РК.

Отделом дознания МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Злоумышленнику может грозить максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Фото: МВД по РК.

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